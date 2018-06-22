'AK Yürüyüş' etkinliği - KARABÜK Video

"AK Yürüyüş" etkinliği - KARABÜK - Yürüyüşten kesit - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in konuşmasıKARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "6 cumhurbaşkanı adayı var Allah aşkına bir bakın. Recep Tayyip Erdoğan'dan başka böyle bir sorumluluğu üstlenebilecek biri var mı? Diğer cumhurbaşkanı adaylarının hiçbiri Recep Tayyip Erdoğan'ın eline su bile dökemez." dedi. Şahin, partisince Kapullu Mahallesi'nde düzenlenen "AK Yürüyüş" etkinliğine katıldı. Yaklaşık 5 kilometre yürüyerek partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Şahin, Kurtuluş Mahallesi pazar alanında halka hitap etti.Parlamenter sistemde cumhurbaşkanının yetkisiz olduğunu, bütün yetkilerin başbakanda bulunduğunu belirten Şahin, 24 Haziran seçimlerinden sonra uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise cumhurbaşkanının yetkili olacağını ve denetime açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı makamının çok önem kazandığını anlatan Şahin, "24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek kişinin, son derece tecrübeli, Türkiye'nin sorunlarını bilen, İslam dünyasının sorunlarını bilen, bölgemizde meydana gelen gelişmeler konusunda tecrübeli bir zat olması lazım. 6 Cumhurbaşkanı adayı var, Allah aşkına bir bakın. Recep Tayyip Erdoğan'dan başka böyle bir sorumluluğu üstlenebilecek biri var mı? Diğer cumhurbaşkanı adaylarının hiçbiri Recep Tayyip Erdoğan'ın eline su bile dökemez." diye konuştu. - "Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var"Recep Tayyip Erdoğan iş başında olmasaydı Batı'nın, Amerika'nın Suriye sınırı boyunca bir terör koridorunu kurmuş olacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Orada PKK ve onun uzantılarına imkanlar sağlamış olurlardı. Eğer iş başında Kılıçdaroğlu olsaydı, ne diyordu, 'Göndermeyelim askerlerimizi, ne işi var Afrin'de.' Recep Tayyip Erdoğan gibi cesur liderler kolay yetişmiyor. Amerika'ya rağmen, Batı'ya rağmen, 'Endişeliyiz' diye açıklama yapmalarına rağmen talimatını verdi, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarını başlattı. Artık o taraftan bizim topraklarımıza bir atış yapılabiliyor mu? 30 - 40 yıldır Türkiye'ye acılar yaşatan PKK terör örgütünün sonu yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Kandil'e doğru ilerliyor. İnşallah onların da sonu gelecek. Geçmişte şu partiye bu partiye oy vermiş olanlar olabilir. Ama şimdi Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. "AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz de konuşma yaparak partilerine destek istedi.