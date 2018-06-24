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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

AK Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

AK Parti Genel Merkezi önünde coşkulu kalabalık

Kalaba Alabalık Milletvekili Balkon Konuşması 

-kutlamalardan görüntü
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( ANKARA )- AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan partililer seçim zaferini coşku ile kutluyor ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sandıkların büyük çoğunluğunun açılmasından sonra AK Partililer seçim zaferini AK Parti Genel Merkezi önünde kutluyor. Sandıkların büyük çoğunluğunun açılmasından sonra sokaklara dökülen AK Partililer, parti genel merkezi önünde coşku ile kutlamalara başladı.
AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya gelmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra AK Parti Genel Merkezinde bir balkon konuşması yapması bekleniyor.
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