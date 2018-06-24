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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Partili Yılmaz, oyunu annesiyle birlikte kullandı

AK Partili Yılmaz, oyunu annesiyle birlikte kullandı

Bingöl 100. yıl okulundan detaylar

Kader Milletvekili 

-Cevdet Yılmaz ve Annesi oy kullanma detay
-Röp.

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oyunu annesiyle birlikte kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu memleketi ve milletvekili adayı gösterildiği Bingöl’de kullandı. Sabah saatlerinde annesi Saadet Yılmaz (78) ile birlikte merkez 100. Yıl Ortaokulu’na gelen Yılmaz, 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerini “kader seçimi” olarak nitelendiren Yılmaz, “Bugün 24 Haziran tarihi bir gün. Bütün seçimler önemli ancak bu seçimin ayrı bir önemi var. Yeni yönetim sisteminin ilk seçimini gerçekleştiriyoruz. Bu yeni sisteme göre Cumhurbaşkanımızı ve meclisimizi seçiyoruz. Ülkemiz için, milletimizin için, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Bingöl’de oyumuzu kullandık, huzur içinde bir seçim yaşıyoruz. Şuana kadar bize yanmışız herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Vatandaşımızı sandıklara gidiyor ve özgür iradesini sandığa yansıtıyor. Bugün sözde karar da milletimizindir ve çıkacak sonuç başımızın, gözümüzün üstünedir. Milletimizin tercihini akşam saatlerinde öğrenmiş olacağız. Önemli olan halkımıza, milletimize bu seçimlerin sonucunda hizmet etmek, onların huzurunu arttırmaktır. Geçmişte bu kadar rahat seçimler yaşamadığımız dönemlerde oldu ama gerek huzur ortamı gerek sandık güvenliği açısından çok daha olumlu bir seçim yaşadığımızı rahatlıkla ifade edebilirim” şeklinde konuştu.
(YA-HİV-
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