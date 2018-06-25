AK Partili Yılmaz: “Cumhurbaşkanımız ve 81 milyon kazanmıştır”

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşması



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl'den tekrar milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu süreçte halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye’de cumhurbaşkanımız kazanmıştır, 81 milyon kazanmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, il parti binasında bir açıklama yaptı. Başkanlık sistemin ilk seçiminin başarı ile tamamlandığını belirten Yılmaz, “Türkiye’deki bu seçimin sonucunda Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,5 net bir oyla ilk sistemin cumhurbaşkanı olmuştur. Yeni sistemin yürütme organının başı olarak halk tarafından doğrudan seçilmiştir. Yapılan seçimlerin sonucuna baktığımız zaman bir taraftan mecliste çok güçlü bir temsil olduğunu görüyoruz. Mecliste hemen hemen bütün partilerin temsilcileri olacak. Katılımın çok yüksek olduğu bir seçim oldu meclise de, bütün partiler temsilci gönderiyorlar. Dolayısıyla temsil gücü yüksek bir meclis olacak. Diğer taraftan istikrarımız da bozulmamış oldu. Siyasette temsil ve istikrarın aynı anda olması çok arzu edilen bir durumdur ama genelde bunlar aynı anda çok nadir bulunur. Bu ülkemizin demokratik bir ortamda hedeflerine yürümesine katkıda bulunacak” diye konuştu.

“81 milyon kazanmıştır” Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde yoluna ve hedeflerine devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, “Her kuvvet kendi alanında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, meclis kendi işini yapacak, hükümet kendi işini yapacak ve Türkiye yoluna devam edecek. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu süreçte halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye’de sayın cumhurbaşkanımız kazanmıştır, 81 milyon kazanmıştır. Cumhur ittifakı da mecliste kazanmıştır” dedi.

İl Parti binasına yapılan açıklamaya, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti'den Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve partililerde katıldı.



