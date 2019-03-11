AK Partili Yılmaz: “2023 ve ötesine ulaşan hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz”

-Vali Kadir Ekinci konuşması

-AK parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz konuşması

-Açılış



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “31 Mart’tan sonraki dönemde de reformlarla, atılımlarla, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. 2023 ve ötesine ulaşan hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz” dedi.

Bingöl’de geçen yıl ihale edilip tamamlanan ve 3 milyon 848 bin 339 liraya mal olan Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) binasının açılışı yapıldı. Açılışa, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, siyasiler, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Kadir Ekinci,"Son bir haftadır toplamda 494 milyon lira olan yatırım bedeliyle 81 yeni yatırımı Bingöl’ümüze buluşturmanın keyfini yaşadık. Rabbime şükürler olsun böylesine bolluk, bereket ihsan ettiği için. Dünyada ve özellikle ülkemizin etrafında, bölgemizde yaşanan olumsuzluklar ve istikrarsızlığa rağmen bu bolluk, bereketli iklimden Bingöl’de üzerine düşeni aldı. İnşallah bundan sonraki yıllarda hep beraber çok daha güzel tesislerin açılışında birlikte olacağız” dedi.

"Bu hizmetler bir anlayışın ürünüdür" Bingöl’ün sadece ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadıklarını, geçmiş dönemlerde yapılmayanların da yapıldığına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu hizmetler bir anlayışın ürünüdür. Batı’da ne varsa doğuda da o olacak diyen bir zihniyetin ürünüdür. Bunlar rastgele gerçekleşen harcamalar, yatırımlar değildir. Bunlar Bingölümüze doğuya, güneydoğuya, Cumhurbaşkanımızın, hükümetlerimizin verdiği önemin bir göstergesidir. Geçtiğimiz 16-17 yılda sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık, geçmiş dönemlerin ihmallerini de kapatmaya çalıştık. Başka illerde belki bu sorunlar yok ama bizim ilimizde bir taraftan geçmişin ihmallerini kapattık. Geçmişte yapılması gerekenleri yapmaya çalıştık”diye konuştu.

“ Hizmet yapmıyorlar, hizmet yapılmasına engel oluyorlar” Muhalefetin seçim propagandalarını da eleştiren Yılmaz, “Bir takım zihniyetlere, birtakım değişik siyasi anlayışlara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Hizmet yapmıyorlar, hizmet yapılmasına engel oluyorlar bir taraftan, diğer taraftan da halka gidip size yeterince hizmet yapılmıyor diye propaganda yapıyorlar. Bunları da görmemiz lazım. Taş üstüne taş koymadıkları halde, hiçbir hizmetleri olmadıkları halde her türlü lafı kendilerinde söylemeyi de hak görüyorlar. Onlara karşı lütfen şu soruyu sorun, hiçbir dönemde bu dönemde olduğu kadar Bingölümüze hizmet edilmedi. Allah rızası için bir teşekkürü çok mu görüyorsunuz diye bir sorun lütfen”ifadelerini kullandı. “2023 ve ötesine ulaşan hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz” Konuşmasını sürdüren Yılmaz,“31 Mart’tan sonra 4,5 sene seçim olmayacak. 2023’ün Haziran’ına kadar bir seçim olmayacak. Türkiye’nin önüne yeni bir fırsat penceresi açılıyor. Bu fırsat penceresi Türkiye’nin yeni atılımlar yapması için, yeni reformlar gerçekleştirmesi için, yeni projeleri hayata geçirmesi için büyük bir fırsat. Bunu biz gördüğümüz gibi Türkiye’yi sevmeyenler de görüyor. Türkiye’nin güçten düşmesini isteyenler de görüyor. Ama Allah’ın izniyle istikrarımızı bozamayacaklar, gücümüzü dağıtamayacaklar, birliğimizi, beraberliğimizi zayıflatamayacaklar. Ve inşallah 31 Mart’tan sonraki dönemde de reformlarla, atılımlarla, yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. 2023 ve ötesine ulaşan hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz”diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Bingöl'ün yeni İŞKUR binası kurdele kesilerek açıldı.

