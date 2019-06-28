Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Partili Öçal: “Kahramanmaraş LGS'de ilk 15'te yer alıyor”

AK Partili Öçal: “Kahramanmaraş LGS'de ilk 15'te yer alıyor”

Öçal açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Kullar Öğrenci Sayısı 


- AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş'ın bu yıl yüzde 20'lik dilimde yer alan öğrenci sayısına göre LGS'de ilk 15 il arasında yer aldığını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş'ın Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını değerlendirdi. Öçal, LGS sonuçlarına göre yüzde 20'lik dilime giren ilin 15'inci sıraya yükseldiğini söyleyerek, “Kahramanmaraş, bu yıl yüzde 20'lik dilimde yer alan öğrenci sayısına göre Türkiye'de ilk 15'te yer alıyor. Birilerinin iddia ettiği gibi Kahramanmaraşımız 64'üncü sıraya düşmemiş, 15'inci sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etmiştir. Kahramanmaraş'ta sınavla öğrenci alan 27 lisede 2 bin 460 kontenjan bulunuyor. Bu 2019 LGS başarı sıralamasında yüzde 14'e tekabül ediyor. Kahramanmaraşlı 15 öğrenci, LGS'de Türkiye birincisi olarak bizi gururlandırıyor. 202 öğrenci ise yüzde 5'lik dilime girerek, ayrı bir başarı hikayesi yazdı” ifadelerini kullandı. Öçal, AK Parti iktidarı döneminde milletin her daim yanında olduklarını ifade ederek, “Kahramanmaraş'a son 16 yılda 1,5 milyar liranın üzerinde eğitim yardımı yaptık. Şehrimizde okullara yaklaşık 14 bin bilgisayar gönderdik, bin sınıfa ADSL bağlantısı sağladık, yaklaşık 400 bilişim sınıfı kurduk. Amacımız, bütün eksiklerimizi tamamlayarak daha iyiye ulaşıp eğitimde ilk 3 sıraya girmektir" açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Cumhur İttifakı İstanbul MitingiCumhur İttifakı İstanbul Mitingi
Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara MitingiCumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı