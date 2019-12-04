Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Partili Kendirli'den Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına cevap

AK Partili Kendirli'den Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına cevap

Kendirli'nin açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

Toplantı Felsefe Cambaz Şahit Grup Toplantısı 


- AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına ilişkin, "Bu iddia tamamen gerçek dışı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin halka hizmet götürmek yerine tek yaptığı faaliyet iftira ve fitne siyasetine örnektir. İstanbul’un fethi de, Ahi Evran da bu coğrafyanın ortak değeridir. Anadolu’nun her köşesinde kutlanabilir” dedi.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahi Evran kutlamalarının Konya’da yapıldığını belirterek, bu kutlamanın Ahi Evran-ı Veli ile Mevlana Hazretleri’nin buluşması olduğunu ifade etti.
Kendirli, “İki gönül erbabının bu toprağın mayalarının bir araya gelmesidir. Ahi Evran-ı Veli ile Mevlana Celaleddin Rumi‘nin buluşmasından ayrılık gayrılık hesapları yapanlar bu iki gönül insanına da layık olamayanlardır. Kirli siyaset yaparak iktidarımıza iftira atarak siyaset yaptığını zannedenler, Kırşehir ve Ahilik felsefesine en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Bu en hafif tabirle siyaset cambazlığı yaparak, halkı kandırmaktır. Bu yalana şahit olurken, bizleri şaşırtmayan ise bu yanlış bilginin, iftiranın yine Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dolaşıma sokulması ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun da en üst düzeyde bu yanlışı sahiplenmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki tek doğru ifadesi, ‘Her yıl Ahi Evran dolayısıyla Kırşehir’de Ahilik Haftası kutlanır.’ Konya’da yapılan ise Ahilik fuarı ve iş ahlakı zirvesidir” ifadelerini kullandı.Ahilik Haftası kutlamalarının Konya’ya taşındığı iddialarına cevap veren Kendirli, “Bu iddia tamamen gerçek dışı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin halka hizmet götürmek yerine tek yaptığı faaliyet iftira ve fitne siyasetine örnektir. İstanbul’un fethi de, Ahi Evran da bu coğrafyanın ortak değeridir. Anadolu’nun her köşesinde kutlanabilir” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Grup Toplantısında Davutoğlu'na rozet verildiAk Parti Grup Toplantısında Davutoğlu'na rozet verildi
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı