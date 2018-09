AK Partili gençlerden 12 Eylül protestosu

--Ali Osman Özdemir ve Tarık Hatipler'in açıklamayı okuması

- AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, 12 Eylül 1980 darbesinin 38. yıldönümü nedeniyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi önüne gelerek, darbe döneminde hayatını kaybeden 234 kişiyi temsilen 234 çift ayakkabıyı Ulucanlar Cezaevi Müzesi önüne bıraktı ve basın açıklaması yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinin 38. yıldönümü nedeniyle, 1980’deki darbede hayatını kaybeden 234 kişiyi temsilen 234 çift ayakkabıyı Ulucanlar Cezaevi Müzesi bırakan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri basın açıklaması yaptı. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler’in birlikte okuduğu açıklamada, “Ülkemizin gelişmesinin önünü kesmek, tökezletmek, bölmek isteyen düşmanlar sosyal, siyasi, askeri ve ekonomik her yolu denemiş ve denemeye de devam etmektedir. Bugün yaşanan ekonomik gelişmeler; Türkiye düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır ancak hükümetimiz, partimiz ve milletimiz tüm badireleri atlatacak güç ve kudrettedir” denildi. Açıklamada, “38 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkararak Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesi yaşanmıştır. Darbe sürecinde, yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorguda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti. Toplamda 234 kişi can verdi. 234 eski ayakkabı işte bugün bu yüzden burada” ifadelerine de yer verildi.

"12 Eylül sabahı ülkemiz, postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımları kaybetmiştir. Darbe süresince hazırlanan Anayasa, tabiri caizse halka dayatılmıştır. Zamanında halka dayatılan bu anayasaya milletimizin iradesi 16 Nisan'da gereken cevabı vermiştir" denilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinin en çirkin olanlarından biri de 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenmiş ancak Aziz Milletimiz ona da gereken cevabı vermiştir. Partimiz, demokrasi konusundaki inancını ve ısrarını uzun yıllardan beri sürdürmektedir. Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi, karşısında AK Parti'yi bulacaktır. Bizler, AK Partili Gençler Olarak, bugün ve bugünden sonra demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele edeceğimiz de haykırıyoruz. Demokrasi ve insan hakları mücadelemiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın, 'Gençler dik durdukça kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecek' diye bize gösterdiği aydınlık yolda, eğilmeden sürecektir."