Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Partili Ceylan: '15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu' Haberi

AK Partili Ceylan: '15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu' Haberi

Ceylan açıklama

Şehit Basın Toplantısı Toplantı Dirayet Başkent 

-Soru cevap

( ANKARA ) AK Partili Ceylan: "15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu" ANKARA

- AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "Meclisimiz 15 Temmuz'da ikinci kez gazi unvanını aldı. 15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Atatürk'ün Ankara'ya gelmesiyle kentin Milli Mücadele'nin merkezi haline geldiğini kaydederek, "Binlerce Ankaralı atlı seğmenlerle birlikte Atatürk'ü Dikmen'de karşılıyor ve bağrına basıyor. Gazi bu karşılamadan ve Ankara'dan son derece etkileniyor" ifadelerini kullandı. Ceylan, Atatürk'ün Ankara'ya geldikten sonra 8 yıl İstanbul'a hiç gitmediğini belirterek, bunun başkente verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade etti.
15 Temmuz'da Ankara halkının kahramanca verdiği mücadeleye de değinen Ceylan, "Gazi Meclisin 15 Temmuz'da açık tutulması ve milletvekillerinin o gece gösterdiği dirayetin de unutulmaması lazım. Meclisimiz 15 Temmuz'da ikinci kez gazi unvanını aldı. 15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu. Ankara 15 Temmuz'daki ikinci Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynamıştır" dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili soru üzerine Ceylan, Yıldırım'ın büyük bir ihtimalle aday olacağını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı