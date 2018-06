-AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış Konuşma

-Ak Parti İl Başkanı konuşma



( MARDİN ) AK Partili Alkış'tan Millet ittifakına eleştiri... "Millet diyorlar, barış diyorlar, kardeşlik diyorlar ama bu kavramların hepsinin içini boşalttılar" MARDİN



- AK Parti Mardin İl Başkanlığı partililer ile iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftarda gündem seçimlerdi.İftar programına katılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Alkış kürsüden Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin eşinin Diyarbakır mitingi öncesi Selahattin Demirtaş’ın ailesini ziyaret etmesini ve Millet ittifakında ki "Millet" kelimesini kullanmalarını eleştirdi.

Mardin’de AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde AK Parti il, ilçe yöneticilerine, sivil toplum kuruluş temsilcilerine, kanaat önderlerine iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen programda gündem seçim oldu. Etkinliğe Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, eski belde belediye başkanları da programa katıldı.

“Celladına aşık olan bir “CHP” İftarda programında konuşan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Alkış , seçimde son on günün çok önemli olduğunu ifade ederek; “ Çünkü ülkemizde değişecek olan hükümet sistemi ile birlikte dış güçlerin ülkemiz üzerinde yapmak istediği pek çok şeyi de görmüş bulunmaktayız. Değişen bir CHP zihniyeti var. Dikkat ederseniz bir Stockholm sendromu yaşanmakta. Bugün Diyarbakır Mitinginde Muharrem İnce’nin,Demirtaş’ın ailesini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin kabul gördüğünü, gördük. Ne düşündürücü ve üzücü bir tablo ki cellatlarına âşık olan bir CHP, her seferinde belli başlı üst akılların verdiği taktikle hareket etmekteler” dedi.

Ne ilginçtir ki kurdukları ittifakın adı “Millet” ittifakı Alkış,Muharrem İnce’nin söylemlerine baktığımızda bütün hedefleri bizim mahalle insanlarının duygu ve düşüncelerini değiştirmek diyerek; “ Ne ilginçtir ki kurdukları ittifakın adı Millet ittifakı. Oysa her söylemlerinde örgütlenmeden ve ulus kavramdan bahseden CHP kurdukları ittifaka Millet demişlerdir. Çünkü biz milletin iradesine öncelik verdiğimiz için. Önlerinde ki seçimin zorluğundan dolayı argümanları değiştirmiş bunu Kürt seçmen üzerine kurgulamışlardır. CHP şuan her evde şunu söylemekte CHP “ Bir oy CHP’ye bir oy HDP’ye veya İnce’ye” olmak üzere. Bunlar birlikte hareket eden ortak aklın çocukları. İsimleri farklı ortak bir zihniyete hizmet etmekteler. Biz bu kirli ittifakın çok dışındayız. Çünkü AK parti 2001’den beri bu coğrafyada süre gelen red ve inkar politikalarını reddederek ümmet birliğine kardeşliğe kucak aşmıştır” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Nihat Eri konuşmasında 20 Haziran’da Mardin’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingi için partililere katılım uyarısı yaparak alanlarda olmalıyız” dedi.

Millet kavramının içini boşalttılar Millet barış kavramlarının içinin boşaltıldığını söyleyen Eri; “ Millet diyorlar, barış diyorlar, kardeşlik diyorlar ama bu kavramların hepsinin içini boşalttılar. Hiç biri gerçek anlamında kullanılmıyor. Millet ittifakının içinde CHP vardır. CHP hiçbir zaman milleti anlamamış, dinlememiş, millete önem vermemiştir. Devlet adına milletini yönetmek için kullanmışlardır. Bizde tam tersini yapmışız asıl olan millet demişizdir” dedi.

Barış ve Demokrasi söylemlerine eleştiri İsim vermeden HDP’yi de eleştiren Başkan Eri;“ Bazıları demokrasi, barışta diyor. Onların bu kavramlardan ne anladıklarını bölge halkı çok iyi biliyor. Demokrasi derken nasıl despotça davrandıklarını Barış derken neyi kast ettiklerini hepimiz yaşayarak gördük. Onların bu söylemlerine bizde bölge halkı da itibar etmeyecektir. Kötü bir şeyi iyi ambalajlayıp size sunarlar. Ferasetli bir insan süslü ambalajlara da laflara da kanmaz. Bizde kanmayacağız halkımızda kanmayacak” diyerek katılımcılara teşekkür etti.