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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Partili Açıkgöz: 'Kapadokya'da alan yönetimi ile ilgili çok önemli bir işe imza atıldı'

AK Partili Açıkgöz: 'Kapadokya'da alan yönetimi ile ilgili çok önemli bir işe imza atıldı'

Açıkgöz açıklama

( ANKARA ) AK Partili Açıkgöz: "Kapadokya'da alan yönetimi ile ilgili çok önemli bir işe imza atıldı" - “Bölgede yaklaşık 600 bin insan balonla uçtu. Yaklaşık bir saatlik uçuş süresinde Kapadokya'nın bütün güzellikleri izleniyor. Biz balonun Kapadokya'ya ait olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz” ANKARA

Kuruyemiş Tarım Basın Toplantısı Toplantı 


- TBMM Katip üye ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya'da alan yönetimi ile ilgili çok önemli bir işe imza atıldığını belirterek, "Güzellikler, değerler gelecek nesillerimize aktarılacak” dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Açıkgöz, Kapadokya’nın yerel ürünleri olduğunu belirterek, Kapadokya için gösterilen ilgiye teşekkür etti. Açıkgöz, “Türk turizmi ve bölgemiz adına çok güzel bir iş yapıldı. Alan yönetimi ile ilgili çok önemli bir işe imza atıldı. Güzellikler, değerler gelecek nesillerimize aktarılacak” ifadelerini kullandı. Kapadokya’nın tarım ve sanayisiyle ilgili atılımları olduğunu söyleyen Açıkgöz, “Kabak çekirdeği, siyah çekirdekli üzümümüz dünyada eşi bulunmayan tat ve kalitededir. Kabak çekirdeğimiz sütle kavrulmuştur. Hem kozmetikte hem de kuruyemiş olarak kullanılır” şeklinde konuştu.
Balon turlarına ilişkin soru üzerine Açıkgöz, “Bölgede yaklaşık 600 bin insan balonla uçtu. Yaklaşık bir saatlik uçuş süresince Kapadokya'nın bütün güzellikleri izleniyor. Biz balonun Kapadokya'ya ait olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu güzelliği, sporu başka bir yerde yapmaları mümkün değil" diye konuştu.

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