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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti'ye çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu

AK Parti'ye çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu

Ziyaretlerden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Siyasi Partiler Siyasi Parti Ziyaretçiler Bayramlaşma Genel Başkan 


- AK Parti Genel Merkezinde siyasi partiler Ramazan Bayramlaşması geleneğini sürdürdü. İYİ Parti ve Demokrat Parti, Vatan ile Anavatan Partileri AK Partinin bayram ziyaretçileri oldu. Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları bayramlaşma programı düzenledi.
AK Parti'yi bayramlaşan partiler arasında İYİ Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi de yer aldı. AK Parti'ye gelen siyasal partiler arasında sadece İYİ Parti çiçekle geldi. Anavatan Partisi ise Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan siyasi parti genel başkanlarının yer aldığı fotoğraf tablosunu hediye etti. İYİ Parti heyeti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen Başkanlığında, Demokrat Parti, Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal Başkanlığında, Vatan Partisi ise Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem öncülüğünde, Anavatan Partisi de Genel Sekreter Ahmet Kabakcı öncülüğünde bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ziyaretler ağırlamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu yaptı. Sarıeroğlu, gelen bütün heyetlere kendi eliyle Adana cezeryesi ikram etti.
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