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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, sevgi yürüyüşüne katıldı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, sevgi yürüyüşüne katıldı

Yürüyüşe katılan Yıldırım’dan görüntü

Eski Milletvekili Bebek Milletvekili 

-Başkan adayı Yıldırım’ın elinde bebekle yürümesi
-Cumhurbaşkanı Başdanışması Burhan Kuzu
-Yıldırım’ın vatandaşlara çiçek vermesi

( İSTANBUL )- Yürüyüşe katılan Yıldırım, vatandaşlara çiçek verdi İSTANBUL

- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katılarak vatandaşlara çiçek verdi. Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığının düzenlediği ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı.
Yürüyüşe Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.
İsmet Yıldırım, yürüyüş sırasında vatandaşlarla selamlaştı ve karanfil verdi. Altınşehir Mahallesi’nde kucağına aldığı bir bebekle yürüyüşe başlayan Yıldırım’ın katıldığı ‘sevgi Yürüyüşü’, Yukarı Dudullu Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi’nde farklı noktalarda akşam saatlerine kadar sürdü.
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