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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi - Gençlik ve Spor Bakanı Bak - İSTANBUL

AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi - Gençlik ve Spor Bakanı Bak - İSTANBUL

- AK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi'nden detaylar - Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın konuşmasıAK Parti Ümraniye 6. Olağan Kongresi - Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yürüyünce PKK'nın çakalları, YPG'nin çakalları ortadan kayboldular, işte aslan meydana çıkınca çakallar böyle kaçar. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yanlarında savaşan, yolumuzu koruyan güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin"İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yürüyünce PKK'nın çakalları, YPG'nin çakalları ortadan kayboldular, işte aslan meydana çıkınca çakallar böyle kaçar. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yanlarında savaşan, yolumuzu koruyan güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin" dedi.
AK Parti Ümraniye Teşkilat'ının 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatına değindi. Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğe selam gönderdiklerini ifade eden Bakan Bak, "Aslan meydana çıkınca, çakallara kaçmak düşer. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yürüyünce PKK'nın çakalları, YPG'nin çakalları ortadan kayboldular, işte aslan meydana çıkınca çakallar böyle kaçar. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve yanlarında savaşan, yolumuzu koruyan güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin" diye konuştu.
Her yeni kongrede daha güçlendiklerini dile getiren Bak, 15 yıllık iktidarda millete verdikleri sözü yerine getirerek yola devam ettiklerini anlattı.Bir olacaklarını, diri olacakları ve hep birlikte Türkiye olacaklarını kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, "Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır', dünya sana düşman olsa da Ümraniye senden yanadır, İstanbul senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah sizden yanadır. Kongremiz hayırlı, uğurlu olsun, Rabbim yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.
- "Mazlumların sesi"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da konuşmasında, partilerinin daha önce Türkiye'de başarılamayan işleri başardığını aktararak, bundan dolayı da tüm teşkilatı kutladı.Ataş, Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki mazlumların da lideri olduğunu ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan, mazlumların sesi olduğu için onun sesini, nefesini kesmeye çalıştılar ama hamd olsun milletimiz buna müsade etmedi." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ilçede yürütülen çalışmalara değindi. Ümraniye'nin dünyada sürücüsüz metroya sahip yerlerden biri olduğuna işaret eden Uysal, ilçedeki çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da kongrelerin yenilenme süreci olduğunu anlattı. Ümraniye İlçe Kongresi'nin de hayırlı olmasını dileyen Şenocak, 2019'daki seçimlere güçlü bir şekilde gideceklerini ifade etti.
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat tablosu hediye etti.Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda AK Partili katıldı.

Mazlum Güvenlik Güçleri Efes Genel Başkan Çakal 

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