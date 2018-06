AK Parti, Türkiye'de sonuç alım sistemi merkezleri kurdu

-AK Parti SKM Başkanı Yavuz konuşması

-Merkezden görüntü



( ANKARA )- AK Parti SKM Başkanı Yavuz:- “Sandıklar kapandıktan 2 saat sonra tüm Türkiye’nin sonucuna ulaşmış olacağız”- Seçim sonuçlarını hızlı öğrenebilmek için 200 merkez oluşturuldu- “Sonuç alım sisteminde 6 bin kişi görevli” ANKARA



- AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Sandıklar kapandıktan 2 saat sonra tüm Türkiye’nin sonucuna ulaşmış olacağız” dedi.

AK Parti SKM Başkanı Yavuz, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili AK Parti’nin seçim hazırlıklarını basın mensuplarına tanıttı. 24 Haziran’da resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte sonuç alım sistemi vasıtasıyla itiraz edilecek yerlerin de belirleneceğinin altını çizen Yavuz, şunları kaydetti: “Oy verme işlemi sabah 08.00’da başlayıp akşam 17.00’da bitecek. Bizim sistemimiz o akşam seçimlerin bittiği andan itibaren devreye girecek. Sonuç alım sistemi (SAS) 2014 seçimlerinden itibaren işletiyoruz. Amacımız ilk akla gelen herkesten önce seçim sonuçlarını elde etmek. Sistemin başka işlevleri de var. Bize gelen sonuçlarla Yüksek Seçim Kuruluna gelen sonuçlarla karşılaştırmak suretiyle nerde bir hata var onu bulmaya ve ona ilişkin de itirazlarımızı zamanında çok hızlı bir şekilde yerli yerinde ileri sürmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu sistem bizim için çok önemlidir.” Seçim sonuçlarını hızlı öğrenebilmek için 200 merkez oluşturuldu Ankara merkezli kurulan Seçim Takip Sistemi hakkında bilgi veren Yavuz, “Türkiye’nin her yerinde merkez oluşturuyoruz. Bütün illerde birer merkez var. Büyük şehirlerde birden fazla merkez bulunuyor. Yaklaşık Türkiye genelinde 200’e yakın merkez oluşturduk. Bu merkezlerden koordine edeceğiz. Bunların merkezi de Ankara’da yer alıyor. Burada 100 bilgisayarlı bizim arkadaşlardan oluşan 100 asıl 20 yedek olarak çalışacaklar. İllerimizde her 30 sandıktan bir çağrı merkez sorumlusu var. Onlar bilgileri sandığın başında olan sandık yönetim kurulu partili üyemizden, okul ve kat sorumlumuzdan alacaklar. Sistem, müşahit sandık sonucunu okul sorumlusuna verecek, okul sorumlusu da çağrı merkezi görevlisini arayıp bilgilendirecek.” Sandıklar kapandıktan 2 saat sonra tüm Türkiye’nin sonucuna ulaşmış olacaklarını söyleyen Yavuz, şunları kaydetti: “Yasal düzenlemeye göre zarflar açıldıktan sonra aynı seçim türünden birden çok pusula var mı? Yok mu? Bakılacak ters çevrilip masanın üstüne pusulalar dizilecek. Bu işlem bittikten sonra önce Cumhurbaşkanlığına ait pusulalar daha sonra da milletvekiline ait pusulalar çevrilip tek tek bakılıp sayılacak. 18.00’da bize yansımalar başlar. Benim tahminim 18.30-19.00 gibi sonuçları büyük oranda öğrenmiş olacağız ve Türkiye’nin resmi ortaya çıkacaktır.” Sonuç alım sisteminde 6 bin kişi görevli Sistemden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yetkililerinde faydalanacağını aktaran Yavuz, “Bu sistemi bizim görmesini istediğimiz kişilerde görecekler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızda bu sisteme erişmesi de mümkündür. Sisteme erişmek için bir yerde kurulmuş olması gerekmiyor. Partimizin üst düzey mensupları istedikleri zaman görebileceklerdir. 200 yerde kurulan sistem sandıklardan bilgi almak içindir. Türkiye genelinde 6 bin kişi görevlidir. Bunların her birinin önünde bir bilgisayar var” dedi.