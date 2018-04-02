AK Parti Sözcüsü Ünal: 'Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte biz büyük kongremizi gerçekleştireceğiz' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Ünal: "Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte biz büyük kongremizi gerçekleştireceğiz" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 'ın açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte biz büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında."