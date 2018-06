AK Parti Sözcüsü Ünal: 'Kılıçdaroğlu HDP’ye oy verin diye teşkilatlara mesaj gönderdi” Haberi

-detaylar



( KAHRAMANMARAŞ ) AK Parti Sözcüsü Ünal: "Kılıçdaroğlu HDP’ye oy verin diye teşkilatlara mesaj gönderdi” - Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye destek verdiğini söyledi - Ünal: "Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu CHP’si HDP’nin barajı geçmesi için her türlü şeyi yaptı" KAHRAMANMARAŞ



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP’ye oy vermesi için teşkilatlara mesajlar gönderdiğini belirterek, "Sen bizim MHP’yle yaptığımız Cumhur İttifakı'nı yok MHP AK Parti'ye oy verdi yok AK Parti MHP’ye oy verdi diye konuşacağına sen git de HDP’ye oy vermek için zorladığın sana adeta isyan eden teşkilat mensuplarına bak" dedi.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Engizekler bölgesi Kazıtepe bölgesinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuşun şehit olduğu bilgisini veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini söyledi.



7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin ardından HDP’nin meclise girdikten 2 gün sonra terör saldırıları olduğunu söyleyen Ünal, “Biz ısrarla CHP’ye bu HDP’nin meclise girmemesi için neden karşı çıktığımızı söylediğimizde CHP gayretine devam ediyordu. Biz diyorduk ki HDP’nin siyaset yapmasına, siyasi parti olarak mecliste olmasına karşı değiliz. Biz terör örgütünün uzantısı olan Türkiye’nin terörle mücadelesini zaafa uğratan, TBMM’de terörün ve teröristlerin sözcülüğünü yapan bir partinin meclise girmesine karşıyız. 7 Haziran sonrasını hatırlayın. Bunlar ne zaman meclise girseler girdikten iki gün sonra terör olaylarına başlarlar. 7 Haziran sonrasında da aynı şeyi yaptılar, 1 Kasım seçimlerinden sonra da aynı şeyi yaptılar, şimdi de bu alçak hainler aynı şeyi yapıyorlar” dedi.

“CHP’yi buradan tebrik ediyorum” Güneydoğu’da HDP’nin oyları azalırken CHP’nin yüksek oy aldığı yerlerde HDP’nin oyunun arttığını belirten Ünal, “Biz bu terörle mücadeleyi demokrasimizi korumak için yapıyoruz. Bunlar demokrasiden bahsediyorlar. Bunlar özgürlüklerden haklardan bahsediyorlar. Dünyanın neresinde bir terör örgütünü savunan siyasi parti vardır? CHP’yi buradan tebrik ediyorum. Çünkü CHP’nin yaptığı şey seçimlerde açık bir şekilde görünmüştür. Güneydoğu’da HDP’nin oyları azalırken CHP’nin yüksek oy aldığı yerlerde HDP’nin oyu arttı. Niye? Çünkü CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara mesajlar gönderdi. HDP’ye oy verin, HDP’nin barajı geçmesini sağlayacağız diye mesajlar attılar. Alın, bugün bölücü terör örgütünün saldırısı sonucunda bir uzman çavuşumuz şehit, bir üst teğmen ve korucumuz yaralı. Sonra da kalkıyor Selahattin Demirtaş denilen adam ben demokratik siyasetten yanayım diyor. Sen kimi kandırıyorsun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu CHP’si HDP’nin barajı geçmesi için her türlü şeyi yaptı. Biz onlara dedik ki HDP devletin terörle mücadelesini engellemek için her türlü şeyi yapıyor, sen de bunu görüyorsun. Sonra da kalkmış utanmadan bizim 15 Temmuz Yenikapı ruhunun doğal sonucu olan ve milletin mutabakatıyla doğan Cumhur İttifakı'na laf ediyorsun. Bu milletin hassasiyetleri, dirliği düzeni, birliği beraberliği, aziz bayrağımızın dalgalanması, vatanımızın taşına toprağına göz diken, devletimizin bekası söz konusu olduğunda biz cumhur olarak ittifak kurarız, mutabakat yaparız sen de git HDP ille, PKK’yla, PYD’yle mutabakat yap hayırlı olsun sana. Sen bizim MHP’yle yaptığımız Cumhur İttifakı'nı yok MHP AK Parti'ye oy verdi yok AK Parti MHP’ye oy verdi diye konuşacağına sen git de HDP’ye oy vermek için zorladığın sana adeta isyan eden teşkilat mensuplarına bak. Atatürk’ün partisi terör destekçilerine oy vermez diye sana isyan eden teşkilat mensuplarına sen bak" diye konuştu.

MHP ve BBP’yle büyük bir milli mutabakat oluşturduklarını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti: "Ne için; demokrasimiz için, dirliğimiz düzenimiz için, birliğimiz beraberliğimiz için, devletimizin milletimizin bekası için, bayrağımızın dalgalanması için. Peki sen ne yaptın? Sen bütün bunları yaparken bu milletin sandıkta tecelli eden iradesine karşı bühtanda bulundun. Aşağıladın, sen bu aziz milleti dikeni sulamakla suçladın. Sen bu milletin iradesine teşekkür etmen, bu milletin seçtiğine saygı duyman gerekirken ne yaptın? ‘Tebrik etmiyorum, kabul etmiyorum’ dedin. Her şey aziz milletimizin önünde cereyan ediyor” dedi.