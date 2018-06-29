AK Parti Sözcüsü Ünal: '18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Ünal: "18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı" - ANKARA - AK Parti MKYK Toplantısı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı" dedi.