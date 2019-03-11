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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sahte senet ve Mansur Yavaş' açıklaması

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sahte senet ve Mansur Yavaş' açıklaması

Ömer Çelik'in açıklamaları

( ANKARA - 1)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,- Mansur Yavaş hakkındaki iddialar- "Bunlar vahim iddialar. Ne CHP'den ne de Mansur Yavaş'ın kendisinden açıklama gelmedi"- "Türkiye'nin kalbine aday gösterilmiş bir aday için vahim bir iddiadır"- "Bu konunun üstünü örtme gibi çabaları var"

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