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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak.' - ADANA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak.' - ADANA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak." - ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in partisinin il başkanlığı ziyareti - AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasıADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Saldırı Irak 

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