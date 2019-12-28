AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak.' - ADANA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak." - ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in partisinin il başkanlığı ziyareti - AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasıADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.
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