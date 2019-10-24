AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Kılıçdaroğlu geçmişte YPG terör örgütü değil demişti. YPG’nin nasıl bir örgüt olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu örgüt harekattan beri sınırlarımıza bin kadar havan, top, roket saldırısı olmuştur. 20 şe

-detaylar



( ANKARA -2) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kılıçdaroğlu geçmişte YPG terör örgütü değil demişti. YPG’nin nasıl bir örgüt olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu örgüt harekattan beri sınırlarımıza bin kadar havan, top, roket saldırısı olmuştur. 20 şehit verdik, 187 yaralı vatandaşımız var"-"Siyasi namusun en temel ilkesi teröre karşı olmaktır"-"Seçimlerden önce belediyelerden hiçbir işçi atılmayacak diye namus sözü vermişti. Bu sözü kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz"-"7 kahraman askerimiz şehit oldu, 90 askerimiz yaralandı. SMO’da 96 şehit verdik, 369 kardeşimiz yaralanmıştır"-"Utanç verici bu konuşma CHP mensupları tarafından da reddedilmelidir"-"Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler önce kendi sözleri ile ilgili özeleştiri yapmalı"-"Türkiye’nin bu kadar mülteciyi misafir etmesi Avrupa demokrasisini koruyan bir şeydir"-"Arap toprağının bir takım terör örgütleri tarafından işgal edilmesi karşısında fiziki mücadeleyi vermesi gereken kendileri değil mi? Ama mücadeleyi veren Türkiye’dir"-"Biz DEAŞ’dan bahsederken Araplar demiyorsak PYD/YPG için Kürtler dememek gerekir. Bizler bu bölgeye baktığımızda kardeşlerimizi görüyoruz" ANKARA



- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı beraberindeki diplomatik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.



loading...