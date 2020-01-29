AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz'

( ANKARA -2) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Belçika mahkemesinin PKK kararı) "İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz"-"PKK terör örgütüne yana Belçika mahkemelerinin aldığı bu karar, oradaki yargının terör karşısında içine düştüğü zaafı göstermektedir" ANKARA
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.
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