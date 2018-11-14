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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Fransız Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini kınıyoruz. Bu kadar sorumsuz ve bilgisiz şekilde konuşmasını yadırgadık. Bu bilgiler MİT tarafından Fransız istihbaratı ile paylaşılmıştır. Bu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Fransız Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini kınıyoruz. Bu kadar sorumsuz ve bilgisiz şekilde konuşmasını yadırgadık. Bu bilgiler MİT tarafından Fransız istihbaratı ile paylaşılmıştır. Bu

Çelik'in açıklamaları

Gaziler Politika Basın Toplantısı Disiplin Kurulu Toplantı 

-detaylar

( ANKARA -3) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Fransız Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini kınıyoruz. Bu kadar sorumsuz ve bilgisiz şekilde konuşmasını yadırgadık. Bu bilgiler MİT tarafından Fransız istihbaratı ile paylaşılmıştır. Bu konuyu takip etmiyorlarsa onların problemidir. Bu kınanacak bir eylemdir. Bu konuyla ilgili Avrupa neden ortak bir politika üretememektedir"-(CHP'li Öztürk Yılmaz'ın disiplin süreci) "Ezanımıza karşı bu saygısızlığı yapan kişinin disiplin kuruluna sevk edilmesi iyidir ama CHP'nin bunun ötesinde daha geniş bir yazılım güncellemesine ihtiyacı var"-(15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardım) "Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği, vatandaşlarımızın yaptığı cüzi bir yardımdır. Bir vakıf kurulmak üzeredir. Bunu yakında göreceksiniz. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi büyük bir rakam ortada yok. Cüzi miktarın en iyi şekilde değerlendirilmesi için, Aile Bakanlığı'nın kontrolünde bir vakıf çalışması gerçekleştirilmektedir" ANKARA

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

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