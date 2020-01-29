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( ANKARA -1) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planıdır"-"Dün açıklanan Amerika’nın barış planı ölü doğmuştur"-"İlk defa bir ABD Başkanı Filistin tarafına sormadan böyle bir adım attı. İki tarafın olmadığı bir şeye plan demesi mümkün değil. Ortada müzakere yok"-"Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 'Kudüs satılık değildir' açıklaması son derece yerindedir"-"Kudüs'ü bir yandan İsral'in bölünemez başkenti ilan ediyor, arkasından da başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'den bahsediyor. Bu yaklaşım bile başlı başına Filistin halkının meşru taleplerinin nasıl yok edilmeye çalıştığını göstermektedir"-"İsrail'in güdümü altında Filistinlilere yönelik işgal yönetimi mekanizması kurulmak istenmektedir" ANKARA



- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.



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