AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(Doğu Akdeniz) AB mahalle dayanışması içerisinde'' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Doğu Akdeniz) AB mahalle dayanışması içerisinde'' - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıAK Parti MYK toplandıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.
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