Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: 'Kırsaldan terör temizlendi, Türkiye huzura kavuştu'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: 'Kırsaldan terör temizlendi, Türkiye huzura kavuştu'

Valilik bayramlaşma

Alışkanlık Bayramlaşma Milletvekili Terör Örgütü Basın Mensupları 

-Vatandaşların ve protokol bayramlaşma
-Mahir Ünal bayramlaşma
-Ünal açıklama
-Kısa detay

( KAHRAMANMARAŞ ) AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kırsaldan terör temizlendi, Türkiye huzura kavuştu"- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta bayramlaşma etkinliğine katıldı KAHRAMANMARAŞ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal kırsaldan terörün temizlendiğini belirterek, "Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta hemşerileriyle bayramlaştı. Valilikte düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suruç’ta AK Parti'lilere yapılan saldırıyı kınadı. Bölgede huzurun ve güvenliğin sağlanması adına terörün temizlendiğini söyleyen Ünal, “Bayramı biraz buruk kutluyoruz. Dün bildiğiniz gibi Suruç’ta milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız kardeşimiz çirkin bir saldırıya uğradı. Kardeşini kaybetti ve 3 ağabeyi ile 1 yeğeni ağır yaralandı. Maalesef bu ülkede şiddetten, terörden beslenen silahı ve şiddeti çözüm olarak gören hain terör örgütünün zihniyeti hala bazen kıpırdanmalar da oluyor. Özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkını güveni açısından terör hem köylerden hem de kırsaldan temizlendi. Aynı şekilde kaynağında da terör temizleniyor. Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur. Bu tür hala eski alışkanlıklarını devam eden, örgüte müzahir bazı terör grupların, şiddet eğilimleri gerektiği şekilde karşılık görecektir. Türk yargısı gerektiği şekilde bunlara gerekeni yapacaktır” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı