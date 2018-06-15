-Vatandaşların ve protokol bayramlaşma

-Mahir Ünal bayramlaşma

-Ünal açıklama

-Kısa detay



( KAHRAMANMARAŞ ) AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kırsaldan terör temizlendi, Türkiye huzura kavuştu"- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta bayramlaşma etkinliğine katıldı KAHRAMANMARAŞ



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal kırsaldan terörün temizlendiğini belirterek, "Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta hemşerileriyle bayramlaştı. Valilikte düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suruç’ta AK Parti'lilere yapılan saldırıyı kınadı. Bölgede huzurun ve güvenliğin sağlanması adına terörün temizlendiğini söyleyen Ünal, “Bayramı biraz buruk kutluyoruz. Dün bildiğiniz gibi Suruç’ta milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız kardeşimiz çirkin bir saldırıya uğradı. Kardeşini kaybetti ve 3 ağabeyi ile 1 yeğeni ağır yaralandı. Maalesef bu ülkede şiddetten, terörden beslenen silahı ve şiddeti çözüm olarak gören hain terör örgütünün zihniyeti hala bazen kıpırdanmalar da oluyor. Özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkını güveni açısından terör hem köylerden hem de kırsaldan temizlendi. Aynı şekilde kaynağında da terör temizleniyor. Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur. Bu tür hala eski alışkanlıklarını devam eden, örgüte müzahir bazı terör grupların, şiddet eğilimleri gerektiği şekilde karşılık görecektir. Türk yargısı gerektiği şekilde bunlara gerekeni yapacaktır” diye konuştu.



