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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “HDP Kandil’den emir alıyor“

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “HDP Kandil’den emir alıyor“

Miting alanı

Terörle Mücadele Cumhurbaşkanı Alabalık Cumhurbaşkanı Adayı Genel Başkan 

-Kalabalık detay
-Genel plan
-Mahir Ünal açıklamaları

( KAHRAMANMARAŞ -HD) KAHRAMANMARAŞ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “HDP terörde emir alıyor, terörden emir alanlar milletin yanında olur mu” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş mitingi öncesi vatandaşlara hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Kemal Kılıçdaroğlu 8 defa yenildi. Hani Muharrem İnce diyor ya, ‘çıkmışsın yenilmişsin çıkmışsın yenilmişsin, şimdi çıkmışsın yenilmişsin’ dediği genel başkanı onu cumhurbaşkanı adayı yaptı. Çünkü bunlar 9’uncu kez yenildiklerinde Kemal Kılıçdaroğlu, diyecek ki ben yenilmedim o yenildi diyecek. Şimdi bunlar, diyorlar ki, ‘HDP Barajı geçsin’. Bizde diyoruz ki, HDP’nin barajı geçmesi bu benzemezler ittifakının stratejik ittifakı. Şimdi bu Muharrem İnce diyor ya, ‘Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edeceğim’. Diyorlar ya, ‘HDP mecliste bulunsun’ ben size soruyorum cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş bir HDP, meclise girmiş bir HDP bu milletin terörle mücadelesi engeller mi? Engellemez mi? Bu milletin terörle verdiği mücadeleyi, bizim verdiğimiz bu kavganın farkında olmayan bunlar bilmiyorlar mı? TBMM’de her defasında Kudüs meselesinde HDP imza atıyor mu? Terörle mücadele de HDP imza atıyor mu? Atmıyor. Neden çünkü onlar milletten emir almıyorlar. Kandilden emir alıyorlar. Kandilden emir alanlar terörle mücadele edebilir mi? Peki ben size soruyorum size bunlar milletin yanında mı? Yoksa milletle mücadele edenlerin yanında mı?” dedi.

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