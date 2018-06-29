AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: CHP’nin tavrını CHP’ye oy verenler de kabul etmiyorlar”



- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Yıllardan beri bölgede demokratik siyasetin işlemesine fırsat tanımayan, imkan vermeyen, baskı ve infazlarla bölgede terör estiren ve bunun siyasi uzantısı olan HDP’nin neler yaptığını, terör seviciliği hangi noktaya getirdiğini biliyoruz. Bunun yanına CHP’nin de eklenmesini kabul edemiyoruz. Bu son olay karşısında CHP’nin tavrını ve tutumunu CHP’ye oy verenler de kabul etmiyorlar” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, MKYK toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Toplantıda, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın seçim değerlendirmeleri çerçevesinde MKYK’nın gerekli değerlendirmeleri gerçekleştirdiğini belirten Ünal, “18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Şehitlerimizi Anma Günü faaliyetleri hazırlık çalışmaları da değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde partimizde oluşturacağımız bir komisyonla kendi etkinliklerimizi yapacağız. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığımız, diğer devlet kurumları da cumhurbaşkanlığımızın himayesinde kendi çalışmalarını gerçekleştirecekler. 14 Ağustos AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü ve kuruluş yıl dönümü ile 18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı. Toplantının gündeminde ilişkin yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Valilere talimat verdim, CHP’li il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın dedim’ açıklamalarına yönelik, “Seçim öncesinde Türkiye siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olarak siyasi gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Bizim ısrarla altını çizdiğimiz demokratik siyaset vurgusu, siyaset kurumunun asli sorun çözücü olduğu vurgusu bütün bunlar Türkiye’nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve bizim yüzlerce yani bugün 1877’den bugüne kadar devam eden Türkiye’nin bir seçim tecrübesi var. Bunların meşruiyetinin tartışmaya açılmaması, bir takım bölücü terör örgütüne müzahir yapıların yaptığı siyaset biçimi bunların hepsi konuşuldu ama seçimden sonra bir olay oldu. Ağrı’da bir bakkal AK Parti’ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından elektrik direğine asılarak vahşice infaz edildi. Sakarya’da bir köpeğe işkence edildiği için tüm Türkiye ayağa kalktı ve tepki verdik. Ama PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği için bölgeye gözdağı vermek adına Ağrı’da işlediği bu vahşi cinayete, siyasi tercihinden dolayı bir insanın vahşice katledilmesine yönelik HDP veya CHP’den tepki geldi mi? Yıllardan beri bölgede demokratik siyasetin işlemesine fırsat tanımayan, imkan vermeyen, baskı ve infazlarla bölgede terör estiren ve bunun siyasi uzantısı olan HDP’nin neler yaptığını, terör seviciliği hangi noktaya getirdiğini biliyoruz. Bunun yanına CHP’nin de eklenmesini kabul edemiyoruz. Bu son olay karşısında CHP’nin tavrını ve tutumunu CHP’ye oy verenler de kabul etmiyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te ne zaman yemin edeceğine yönelik sorulan bir soruya Ünal şu cevabı verdi: “Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK’nın kesin sonuçları açıklaması ve bunun Resmi Gazete’de yayınlamasından sonraki süreçte planlanacak. Şu anda Cumhurbaşkanımızın yemini ne zaman yapacağı, kabineyi ne zaman açıklayacağı konularında bir değerlendirme yapılmadı. KHK yetkisi ile yasalardaki ibarelere dönük çalışma yapıldı. Önümüzdeki hafta yemin töreninden önce KHK yayınlanacak ve ondan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini yani sistemin devreye girmesi ile birlikte bir no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak.” “AK Parti’nin Meclis Başkanı adayını destekleyeceğine yönelik MHP’den bir açıklama geldi. AK Parti Meclis başkanı adayını belirledi mi?” sorusuna Ünal, “Meclis başkanını belirleme grupların istişarelerinin sonucudur. Bu konuda Meclis grubu gerekli istişarelerini yapacak ve bu istişarelerin ve değerlendirmelerin sonucunda Meclis grubu kendi adayını kamuoyu ile paylaşacaktır. Biz de AK Parti’nin Meclis grubunun yapacağı değerlendirmelere, istişarelere katılacağız ve bu değerlendirmeler sonucunda AK Parti Meclis başkanı adayını açıklayacak” dedi.

15 Temmuz’da yapılacak özel oturumdan sonra Meclis’in tatile girip girmeyeceğine yönelik bilgi veren Ünal, “Buna dair bir değerlendirme yapılmadı. 15 Temmuz’da yapılacak özel oturumdan sonra Meclis çalışmaya devam eder mi etmez mi önümüzdeki günlerde belli olacak” açıklamasını yaptı.

