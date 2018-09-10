AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Yerel seçimler) Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yerel seçimler) Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girişi - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)Çelik: "(Yerel seçimler) Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldı"