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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin önünde seçim yok' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin önünde seçim yok' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok" - ANKARA - AK Parti MYK Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(1)"Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."

Tikad Politika Basın Toplantısı Dış Politika Toplantı 

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