AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin önünde seçim yok' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok" - ANKARA - AK Parti MYK Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (1)"Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."
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