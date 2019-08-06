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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: ' Türkiye'nin ekseni Ankara'dır' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: ' Türkiye'nin ekseni Ankara'dır' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin ekseni Ankara 'dır" - ANKARA - AK Parti MYK toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(3)"Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler."

Politika Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

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