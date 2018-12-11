AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Toplumsal taleple vandallığı birbirinden ayırmak lazım' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Toplumsal taleple vandallığı birbirinden ayırmak lazım" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fransa'daki gösteriler) Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız."