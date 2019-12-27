Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, taşkınlar nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti - ADANA

AK Parti Sözcüsü Çelik, taşkınlar nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti - ADANA

- Adana 'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in incelemelerde bulunması - AK Parti Sözcüsü Çelik'in vatandaşlara açıklama yapmasıADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.Çelik, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde evleri sağanak ve ardından oluşan selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.Vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çelik, gözyaşları içinde evlerinde yoğun hasar olduğunu anlatan kadına, tüm olumsuzlukların giderileceği sözünü verdi.Çelik, evleri hasar görenlere, zararlarının karşılanması için ödemelerin yapılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:"Burada 3 bin 500 ev var. Önce hasarları gidereceğiz. Hiçbir ev mağdur olmayacak. 1960'lardan beri böyle yağmur yağmamış. Bu evlerin hepsi kontrol edilmiş, kimse atlanmamış. İlk andan itibaren tüm bakanlarımız konuyla ilgilendi. Bundan sonrasına bakılacak. Gerekli yardım yapılacak. Bu mahalleye kentsel dönüşümle 500 konut yapılacak."

Geçmiş Olsun Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı