AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Sel mağduru) Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gereken adımlar atılacaktır' - ADANA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sel mağduru) Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gereken adımlar atılacaktır" - ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Yüreğir Belediyesi ziyareti - AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın toplantısıADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi. (1)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.
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