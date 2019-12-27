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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldı' - ADANA

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldı' - ADANA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldı" - ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Yüreğir Belediyesi ziyareti - AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın toplantısıADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
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Basın Toplantısı Toplantı 

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