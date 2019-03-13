AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mansur Yavaş'ın sahte senetle icra takibi yaptığı açıktır' - ANKARA Haberi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın sahte senetle icra takibi yaptığı açıktır" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi açıklaması doğrudur Yavaş'ın? Mahkeme önünde söylediği açıklaması mı, basın yayın organlarının önünde söylediği mi doğrudur? Bu konunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir."
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