AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bahsedilen konularda mahkemeler verecek."
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