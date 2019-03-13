AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Mansur Yavaş'ın adaylığının devamı) CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur' - ANKARA Haberi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın adaylığının devamı) CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (11)AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım