AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıAK Parti MYK toplandıAK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz."
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