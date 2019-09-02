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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıAK Parti MYK toplandıAK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz."

Protesto 

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