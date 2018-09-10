AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kılıçdaroğu'nun açıklamaları) Biz bu yaklaşıma 'Yassıada zihniyeti' diyoruz' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğu'nun açıklamaları) Biz bu yaklaşıma 'Yassıada zihniyeti' diyoruz" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)Çelik: "(Kılıçdaroğlu) 15 Temmuz'a darbe girişimi derken, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir. Biz bu yaklaşıma 'Yassıada zihniyeti' diyoruz."