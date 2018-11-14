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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kaşıkçı cinayeti) Üst düzey emri kim vermiştir?' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kaşıkçı cinayeti) Üst düzey emri kim vermiştir?' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı cinayeti) Üst düzey emri kim vermiştir?" - ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (7)Çelik: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu, üst düzey bir emir vermeden gerçekleştirilemez. Tüm dünyanın aradığı cevap budur; üst düzey emri kim vermiştir?"

Cinayet 

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