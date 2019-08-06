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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor" - ANKARA - AK Parti MYK toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(2)"Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor."

Dinler İslam Basın Toplantısı Toplantı 

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