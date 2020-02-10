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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik:'Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'

AK Parti Sözcüsü Çelik:'Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'

Çelik açıklama

( ANKARA - 1) AK Parti Sözcüsü Çelik:"Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"-"Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür"-"Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir"-"Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi"-"Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir" ANKARA

Şehit Toplantı 


- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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