AK Parti Sözcüsü Çelik:'Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'
Çelik açıklama
( ANKARA - 1) AK Parti Sözcüsü Çelik:"Hedefler imha edildi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"-"Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi her zaman mümkündür"-"Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir"-"Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları verdi"-"Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir" ANKARA
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım