AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz" - ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (5)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır."