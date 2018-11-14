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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz' (2) - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz' (2) - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz" (2) - ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (6)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır."

Hükümet 

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