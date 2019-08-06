AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır" - ANKARA - AK Parti MYK toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (5)"Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir."
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