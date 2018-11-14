AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Fransa Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki ifadelerini açık ve net bir şekilde kınıyoruz ' ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fransa Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki ifadelerini açık ve net bir şekilde kınıyoruz " ANKARA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (8)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fransa Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki ifadelerini açık ve net bir şekilde kınıyoruz."