AK Parti Sözcüsü Çelik: ''En büyük gücümüz sizin verdiğiniz destektir'' - ADANA
- Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin seçim irtibat bürosunun açılışı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'da partisinin Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki seçim - irtibat ofisi açılışına katıldı.
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