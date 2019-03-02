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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''En büyük gücümüz sizin verdiğiniz destektir'' - ADANA

AK Parti Sözcüsü Çelik: ''En büyük gücümüz sizin verdiğiniz destektir'' - ADANA

- Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin seçim irtibat bürosunun açılışı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana 'da partisinin Seyhan Belediye Başkanı adayı Fikret Yeni'nin Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki seçim - irtibat ofisi açılışına katıldı.

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