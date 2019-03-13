AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Diktatör ifadesini kendisine en çok yakışan Netanyahu'ya iade ediyorum' - ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Diktatör ifadesini kendisine en çok yakışan Netanyahu'ya iade ediyorum" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (9)Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf - ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur."
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