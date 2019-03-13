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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Diktatör ifadesini kendisine en çok yakışan Netanyahu'ya iade ediyorum' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Diktatör ifadesini kendisine en çok yakışan Netanyahu'ya iade ediyorum' - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Diktatör ifadesini kendisine en çok yakışan Netanyahu'ya iade ediyorum" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (9)Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf - ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur."

Basın Toplantısı Toplantı İsrail Birinci Sınıf 

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