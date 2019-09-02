AK Parti Sözcüsü Çelik - 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir.'- ANKARA
AK Parti Sözcüsü Çelik - "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir." - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıAK Parti MYK toplandıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir."
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